Koronawirus. W Wielkopolsce zmarły kolejne cztery osoby

Od początku wybuchu epidemii w Wielkopolsce odnotowano 1099 przypadków zakażenia COVID-19. Dwa nowe przypadki to dwie 62-letnie kobiety, jedna z powiatu ostrzeszowskiego, druga z powiatu kępińskiego. Pierwsza przebywa w domowej izolacji, druga w szpitalu we Wrocławiu.

Niestety, zmarły kolejne cztery osoby. Bilans ofiar śmiertelnych to już 66 osób, a 102 wyzdrowiały. Wśród nich jest sześć osób z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Jak na razie nie ma żadnych odrowieńców w powiecie pilskim, gdzie zachorowało pięć osób. To jedna z najlepszych statystyk w Wielkopolsce. Północna Wielkopolska różni się zresztą zdecydowanie jeżeli chodzi o liczbę zachorowań w porównaniu z południową Wielkopolską. Najwięcej zakażeń na północy - 47, odnotowano w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Dla porównania w powiecie kaliskim potwierdzono do tej pory 304 przypadki, a w powiecie krotoszyńskim - 226.