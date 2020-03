Na pięć powiatów tylko jedna karetka. Według NFZ wystarczy

Na północną i zachodnią Wielkopolskę jest tylko jedna karetka do transportu pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Stacjonuje w Chodzieży, skąd wyjeżdża na wezwania w pięciu powiatach. 600 kilometrów tyle miałaby do pokonania, gdyby musiała dowieźć do poznańskiego szpitala na Szw...