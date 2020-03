,,Kwarantanna Domowa". Pobranie tej aplikacji ułatwi pracę służbom

Osoby odbywające kwarantannę dzwonią zaniepokojone do policjantów i pytają o sms-y, które dostają na swoje telefony komórkowe.

- Spokojnie. To zaproszenie do skorzystania z aplikacji "Kwarantanna Domowa". Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej opcji. Dzięki temu będzie można łatwiej Wami się opiekować - uspokajają policjanci.

Wystarczy tylko pobrać na smartfona aplikację "Kwarantanna Domowa" ze Sklep Play albo App Store. Jeśli Twój numer jest już w bazie danych osób objętych kwarantanną to tylko wystarczy w aplikacji wpisać swój numer telefonu i aktywować system.

Jeśli aplikacja nie zadziała, to prosimy powtórzyć aktywację za jakiś czas, bo widocznie Twój numer nie został jeszcze dopisany do bazy danych. Otrzymasz stosowne komunikaty.

- Pomóż nam i wszystkim służbom walczącym ze skutkami koronawirusa i skorzystaj z nowoczesnych technologii. Bardzo też prosimy wszystkich innych. Poinformujcie swoich znajomych, którzy mają kwarantannę o tym komunikacie. Polubcie nasz profil, obserwujcie go i udostępniajcie Odwdzięczymy się z wielką mocą...

Więcej na temat aplikacji "Kwarantanna Domowa" na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Aplikacja