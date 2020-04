Wtorek 28 kwietnia. Poranny raport

Epidemia niestety nie zwalnia tempa, przybywa osób chorych, ale jest też coraz więcej ozdrowieńców i to jest dobra wiadomość.Ministerstwo Zdrowia odnotowało 187 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (72), pomorskiego (35), dolnośląskiego (24), kujawsko-pomorskiego (16), wielkopolskiego (16), małopolskiego (8), zachodniopomorskiego (6), lubelskiego (3), opolskiego (3), świętokrzyskiego (3) i podkarpackiego (1).Informuje o kolejnych 8 zgonach. Wśród nich znalazła się 57-letnia mieszkanka Pleszewa.W powiecie pilskim nie odnotowano nowych zakażeń. Obecnie mamy 3 przypadki zakażenia koronawirusem (2 w Pile i 1 w Szydłowie) i 3 ozdrowieńców! Co więcej? 271 osób objętych jest kwarantanną, a 4 osoby są hospitalizowane.W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zachorowało 47 osób. Niestety, cztery osoby zmarły.Z koronawirusem wygrały na szczęście kolejne osoby z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Liczba ozdrowieńców to już 17 osób. Na dwa kolejne negatywne wyniki z rzędu czeka jeszcze 26 osób.W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 1359 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 83 osoby zmarły, a 204 zostało wyleczonych. W całym kraju liczba zakażonych koronawirusem to 12089 - 570 osób zmarło.