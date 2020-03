Modlitwy o powstrzymanie koronawirusa. Także w Pile

Znajdując się po raz kolejny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w tym „koronawirusa”, zachęcamy do błagania Boga – przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski i Świętych Patronów – do podjęcia modlitwy błagalnej o oddalenie od nas kolejnego niebezpieczeństwa.

W najnowszym komunikacie arcybiskup apeluje z kolei do parafii o zwiększenie liczby niedzielnych mszy, aby w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych. Apel ma związek z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącymi organizacji zgromadzeń. Osoby starsze i schorowane - jak dodaje arcybiskup - mogą śledzić transmisje telewizyjne i radiowe.

Także w Pile wierni modlą się o powstrzymanie koronawirusa.

- 11 marca o godz. 20.00 - 22.00 (czasu polskiego) CAŁY ŚWIAT SIĘ MODLIĆ BĘDZIE DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ i NIEPOKALANEGO SERCA NMP o powstrzymanie koronawirusa i ochronę naszych rodzin. Część chwalebna różańca świętego oraz koronka do Bożego Miłosierdzia...

Przekażcie Rodzinie, znajomym, a także Waszym Proboszczom. To nie są żarty - BÓG JUŻ NIE DA Z SIEBIE DRWIĆ" - przyłączamy się do apelu wspólnoty "Rodziny Bogiem Silna" i ZAPRASZAMY wszystkich na godz. 20:00 do kościoła Miłosierdzia Bożego na wspólny Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski o godz. 21:00 - taki komunikat pojawił się na stronie http://www.milosierdzie.pila.pl/.