Na kwarantannie chodził po Pile. Danuta Kmieciak: Z głupotą, niestety, nie wygramy

Koronawius został do Polski przywleczony z innego kraju. Dlatego wszyscy wracający teraz do Polski są automatycznie poddawani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, aby nie doprowadzili do wybuchu epidemii w miejscach do których wracają. Jedna z najważniejszych zasada obowiązująca w kwarantannie to zakaz opuszczania mieszkania czy posesji. Chodzi bowiem o to, żeby maksymalnie ograniczyć kontakt takiej osoby z innymi.

Osoby objęte kwarantanną nie muszą same robić zakupów. Mogą ich w tym wyręczyć bliscy czy znajomi zostawiając zakupy pod drzwiami do mieszkania. W przypadku osób samotnych wystarczy, że zgłoszą taką potrzebę policjantom, którzy raz dziennie ich odwiedzają. W zakupach mają obowiązek pomóc służby sanitarne.

Niestety, wśród osób objętych kwarantanną nie brakuje osób, do których nie dociera sens kwarantanny nawet mimo grożącej za jej złamanie kary w wysokości 5 tys. złotych.