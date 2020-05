Nawet 300 tysięcy złotych pożyczki od marszałka dla mikro, małych i średnich firm. Sprawdź, jak ją uzyskać!

Pieniądze z pożyczki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- To produkt, który w zamyśle ma pomóc wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w bieżącym funkcjonowaniu w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią - informuje urząd marszałkowski.

Budżet tego pomocowego programu to 36 mln złotych. Jest możliwość jest podwojenia, co oznacza, że dla wielkopolskich firm mogą trafić nawet 72 mln złotych.

Kto może ubiegać się o pożyczkę? Jakie są zasady jej przyznawania? O pożyczkę może ubiegać się każda mikro, mała i średnia firma mająca siedzibę, oddział, stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie Wielkopolski, a która z powodu pandemii zanotowała spadek obrotów i przychodów.

Maksymalna pożyczka, o jaką można się ubiegać, to 300 tys. złotych, a maksymalny okres to 72 miesiące. Pożyczka nie jest oprocentowana. Nie ma też żadnej prowizji. Nie jest wymagany również wkład własny. Można za to skorzystać z rocznej karencji w spłacie pożyczki. Wymagane jest jednak zabezpieczenie - weksel własny in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wystawiony przez pożyczkobiorcę w przypadku pożyczki do 100 tys. złotych. W przypadku wyższych pożyczek w grę będą wchodzić dodatkowe zabezpieczenia stosowane przez pośredników finansowych.