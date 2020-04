Nie kosić! Pilscy Zieloni apelują do prezydenta Piły i burmistrzów

Zieloni apelują do samorządowców o ograniczenie koszenia miejskiej zieleni Fot. Agnieszka Świderska

- Wszystko wskazuje na to, że w Polsce rozpoczęła się kolejna katastrofalna susza. Wszystko też wskazuje, że w związku ze zmianami klimatu susze staną się u nas zjawiskiem permanentnym. W tej sytuacji powinniśmy gruntownie przeformułować nasze podejście do zieleni i nasze wyobrażenie o estetyce zieleni - Zieloni apelują do prezydenta Piły Piotra Głowskiego, aby nie kosić w mieście coraz bardziej suchych traw. Z podobnym apelem jeszcze w tygodniu zwrócą się również do wszystkich burmistrzów z północnej Wielkopolski.