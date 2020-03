Nowe przypadki zakażenia i śmierć 37-letniej kobiety

Niedziela 22 marca. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych zakażeniach koronawirusem i o kolejnym zgonie.

Mamy 11 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. śląskiego, po 2 osoby z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

- Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejacymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci - poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia.

W całym kraju potwierdzono jak do tej pory 547 przypadków zakażenia koronawirusem, a pięć osób zmarło.