Okrojono budżet na organizację Dni Trzcianki. Ważniejsza jest walka z koronawirusem!

Mimo że środki na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją Dni Trzcianki zostały już przekazane umową Stowarzyszeniu Gramy z Sercem po konkursie dla organizacji pozarządowych, to dzięki wspólnym negocjacjom burmistrza z reprezentantami Gramy z Sercem zadecydowano o zmniejszeniu zakresu zadania i wspomniana kwota (a może i jeszcze więcej) zostanie zwrócona do budżetu gminy i przekazana na działania związane z dezynfekcją szkół, przedszkoli i zakup ewentualnych niezbędnych do tych działań materiałów!

- To dobra informacja w kontekście tych wszystkich wydarzeń, a Dni Trzcianki zorganizujemy w tym roku po prostu mniejszym sumptem. Ważne żebyśmy mogli się podczas nich swobodnie i bezpiecznie spotkać! - taki komunikat wydał Urząd Miasta i Gminy Trzcianka.