Pedofil z Szydłowa koło Piły złamał sądowy zakaz i umówił się na spotkanie z kolejną nastolatką!

- Czy uważasz, że to jest normalne, że prawie 40-letni facet, zaprasza do swojego domu na noc 13-letnią dziewczynkę -

na to pytanie członków Stowarzyszenia Stop Pedofili STPD mieszkaniec Szydłowa nie potrafił odpowiedzieć. Do powiedzenia nie miał nic również wtedy, gdy usłyszał treści niektórych wiadomości, jakie wysyłał do dziewczynki.

- „Wyślij zdjęcie bez koszulki. Dziecko mówi: No chyba oszalałeś. A Ty mówisz: To tylko piersi, nic w tym złego. Wyślij piersi, bardziej Cię polubię". - „Jak przyjedziesz to co, chciałabyś ze mną spać? A masz chłopaka? Chciałabyś mieć?" - powtarzali łowcy pedofilów, ale na 39-letnim Marcinie Ś. nie robiło to wielkiego wrażenia.

Powiedział, że chciał, aby dziewczynka posprzątała tylko jego mieszkanie, za co zresztą oferował jej zapłatę.