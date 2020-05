Piła. Niektóre piłkarskie szkółki już trenują, inne jeszcze nie. Zobaczcie zdjęcia

W Pile aktualnie jest problem z obiektami, które wcześniej służyły młodym piłkarzom, a z powodu epidemii zostały zamknięte. Chodzi głównie o boiska przyszkolne. Niedawno miasto podjęło decyzję o ich otwarciu, ale z powodu zakażeń w pilskim szpitalu szybko się z niej wycofało. Wszystko wskazuje na to, że boiska zostaną udostępnione od 1 czerwca. Jeśli oczywiście do tego czasu nic niepokojącego się nie wydarzy.

Na razie nie trenują m.in. Akademia Piłkarska MOSiR-u i szkółka KP Piła, które ze sobą współpracują. Powodów jest kilka.

- Nie mamy jeszcze otwartych obiektów – wyjaśnia Dariusz Kubicki, dyrektor pilskiego MOSiR-u. - Wytyczne ministerstwa są niejasne i nieklarowne. Mówi się w nich tylko o uczestnikach, a to nie oznacza automatycznie, że można grać na boiskach. Trzeba bowiem zachować odpowiedni dystans. Trenerzy się nie palą do tych działań, bo są one mało efektywne. Część rodziców nie chce posyłać swoich pociech na tego typu zajęcia. Wszystko czeka na razie w uśpieniu.

Pilski MOSiR przez cały czas przygotowuje swoje obiekty. Są one w świetnym stanie, bo był czas na ich pielęgnację, a nie były one eksploatowane.

- Ustaliliśmy z panami prezydentami, że datą graniczną otwarcia obiektów ma być 1 czerwca – zdradza Dariusz Kubicki. - Wtedy zamierzamy uruchomić nasze orliki przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 11. Do końca tego tygodnia powinien być wyłoniony operator, który będzie współfinansował nam funkcjonujących tam instruktorów. Nasze szkółki wcześniej trenowały na obiektach MOSiR-u. Jak będą one czynne podejmiemy kolejne działania.