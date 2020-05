Porodówka w pilskim szpitalu zamknięta z powodu koronawirusa. Lekarze, położne i pacjentki na kwarantannie na oddziale [AKTUALIZACJA]

Pozytywny wynik jednej z położnych z pilskiej porodówki przyszedł wczoraj, 12 maja, w godzinach popołudniowych. Koronawirusem zakażony jest również jej mąż.

Czy mógł się zarazić ktoś z personelu albo z pacjentek? Od wczoraj wszyscy przebywają na kwarantannie na oddziale: nikt nie opuszcza porodówki. Dotyczy to także pacjentek i ich nowo narodzonych dzieci.

Jak długo będą zamknięci na oddziale? Na razie do niedzieli. Pod warunkiem, że do tego czasu będą już znane wyniki testów. Jeżeli będą ujemne, a wszyscy mają taką nadzieję, będą mogli wrócić do domu.

Do tej pory pobrano wymazy do badań na obecność koronawirusa od 76 pracowników pilskiego szpitala.

- Wszystkie do tej pory otrzymane wyniki, które spływają do nas na bieżąco, nie potwierdzają zakażenia pozostałego personelu. Do zakażenia naszej pracownicy doszło według naszych ustaleń poza terenem szpitala. Pracownica nie uczestniczyła w żadnym z porodów - uspokaja Aldona Pietrysiak, zastępca dyrektora szpitala ds. leczniczych.