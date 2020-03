Powiat pilski i czarnkowsko-trzcianecki. Aktualne dane epidemiologiczne

13 nowych zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce

We wtorek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 77 nowych zakażeniach koronawirusem. 13 z nich to osoby z województwa wielkopolskiego, z których 8 to mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego. Stan jednej z zakażonych kobiet określono jako ciężki.