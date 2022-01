Prawdziwe oblicze depresji. Słowa osoby cierpiącej na tę chorobę

"Ludzie wciąż mówią: „Depresja ma wiele twarzy”, nie zliczę ile razy to już słyszałam. Ale ja sądzę, że depresja, nie ma tak na prawdę wiele twarzy, ma wiele poziomów. Można jak windą zjeżdżać niżej i niżej. Tonąć w czarnym morzu coraz głębiej i czuć coraz większy ucisk wody, zwiększające się ciśnienie. To dość dobre porównanie. W głębokiej depresji czuć to wyraźnie, jak otacza Cię „ona”, jak wdziera się wszystkimi możliwymi zakamarkami, jak woda do tonącego statku. Depresja jest jak duży dom z pokojami, w których są określone objawy, odczucia, nastroje. Można chodzić po drugim piętrze, często być w tym jednym pokoju na dole, albo cały czas być uwięzionym w piwnicy. Każda depresja jest inna, bo widzicie, każda ma inny powód i inne objawy w związku z tym. Są oczywiście inne zmienne, ale ich tu nie wymienię, bo bym to pisała do jutra, a Wy byście czytali do piątku.