Przegląd prasy z Piły. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.06.2024

](https://pila.naszemiasto.pl/zuzel-ciekawa-walka-w-turnieju-imp-challenge-w-pile-zobaczcie-zdjecia/ar/c2p2-26395515) Na pilskiej Asta Arenie odbył się Challenge Indywidualnych Mistrzostw Polski. Zawodnicy walczyli o awans do finałowej batalii.

W Wieleniu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Czołowo zderzyły się dwa busy. Kierowcy trafili do szpitala.

W czwartek 30 maja przez Piłę przeszło kilka procesji Bożego Ciała. Zobaczcie, jak to wielkie święto wyglądało w parafii pw. Świętej Rodziny.

Dzień Rodzeństwa, obchodzony jest 31 maja, to doskonała okazja, by uczcić więź łączącą braci i siostry na całym świecie. To święto, które ma na celu przypomnienie o znaczeniu relacji rodzinnych i wzmocnienie więzi między rodzeństwem. Przyjrzyjmy się historii tego dnia, znaczeniu relacji między rodzeństwem oraz pomysłom na celebrowanie tego wyjątkowego dnia. W galerii znajdziecie zdjęcia naszych czytelników, którzy świętują Dzień Rodzeństwa.