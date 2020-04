Radna PiS z Poznania wrzuciła na Facebooka zdjęcie gwiazdy porno - "łysego z Brazzers". Uwierzyła, że to pneumolog z Nowego Jorku?

Jak się okazuje, bohater mema dorobek ma rzeczywiście spory, choć w żaden sposób nie jest on związany z medycyną. Johnny Sins to bowiem słynny aktor porno (znany także jako "łysy z Brazzers"), który zagrał w ponad dwóch tysiącach filmów dla dorosłych.

Mema we wtorek wieczorem udostępniła na swoim facebookowym profilu poznańska radna PiS Lidia Dudziak. Szybko zareagował na to radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Mikuła. "Przystojny ten doktor..." - napisał. I zaraz dodał: "I ma bogaty dorobek...". Radna PiS po kilkunastu minutach postanowiła usunąć grafikę.

Od niedawna w mediach społecznościowych krąży mem przedstawiający zdjęcie łysego mężczyzny ubranego w lekarski fartuch. Pod jego wizerunkiem znajduje się podpis: "Nowojorski Pneumolog, Johnny Sins, który walczy o życie pacjentów zarażonych m.in. koronawirusem, tak wypowiada się o Polsce: "Dziękujcie swojemu rządowi, że zrobił wam tę kwarantannę. U nas jest istny chaos, nie dajemy rady. Wszystkie kraje powinny brać przykład z Polski. A tak w ogóle to spotkałem kiedyś prezydenta Dudę, przystojny i kompetentny gość". Johnny Sins i jego bogaty dorobek

Wiele twarzy "łysego z Brazzers"

Co ciekawe, Sins już nie pierwszy raz został wykorzystany do stworzenia mema jako rzekomy autorytet. Na początku 2018 r. w mediach społecznościowych zaczęła pojawiać się postać tajemniczego generała Kufa Drahrepusa. Miała być to osoba z otoczenia prezydenta USA Donalda Trumpa, która wspiera ugrupowania opozycyjne wobec rządu PiS.

Na Facebooku powstało nawet konto Drahrepusa, gdzie zaczęły być publikowane jego spreparowane zdjęcia - na jednym z nich rzekomy generał ubrany był w koszulkę KOD, na kolejnym można go było zobaczyć ściskającego dłonie Donalda Tuska oraz Federiki Mogherini, przedstawicielki Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej. Jego profil cieszył się sporą popularnością, ale szybko okazało się, że postać generała jest fikcyjna, a Drahrepus to nikt inny, jak "łysy z Brazzers".

Z kolei w marcu gwiazda porno trafiła na okładkę... gazetki parafialnej wydawanej przez dwóch proboszczów w w hiszpańskiej prowincji Pontevedra. Duchowni szukali w internecie zdjęcia przedstawiającego "skłócone małżeństwo". Chcieli nim zilustrować artykuł, który zachęcał do dialogu w rodzinie. Zaraz po publikacji, parafianie wytknęli jednak księżom, że zdjęcie przedstawia Johnny'ego Sinsa oraz jego filmową partnerkę Jayden James. Wpadka szybko stała się obiektem żartów, a o gazetce parafialnej pisały media na całym świecie.