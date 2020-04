Strażacy rozstawili namiot na terenie szpitala w Wyrzysku

Przy Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku stanął namiot pneumatyczny, do którego trafią pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Będzie pełnił rolę polowej izby przyjęć. Na szczęście, póki co na terenie gminy Wyrzysk nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania. Szpital chce być jednak przygotowany na każdą ewentualność. Nadal funkcjonuje zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach. Namiot rozstawili strażacy z OSP w Wyrzysku i JRG1.

