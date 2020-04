Szkółka leśna w Dobrzycy. Tam, gdzie ałycza kwitnie najpiękniej

Leśny żłobek - do tego można porównać leśne szkółki. Większość drzew spędza w nich rok, dwa, najwyżej trzy lata. Jak wszędzie są też wyjątki. Sadzonki w szkółce Dobrzycy, podobnie jak w innych szkółkach, pochodzą z leśnej elity. Z najlepszych drzewostanów i drzew rosnących nie tylko na terenie danej dyrekcji, ale całego kraju.

Ta najwyższa elita to drzewa mateczne – w całym kraju jest niewiele ponad 11 tysięcy drzew, które mogą szczycić się tym tytułem. A uznanie drzewa za mateczne przypomina niemal starania o wpisania zabytku na listę UNESCO. Na terenie pilskiej dyrekcji LP tylko nadleśnictwo Kaczory może pochwalić się drzewami matecznymi. Pozostałym musi wystarczyć ich potomstwo, w tym przypadku brzozy brodawkowatej i wiąza szypułkowego.

Drzewa mateczne to najbardziej elitarny, ale nie jedyny dostawca. Większość nasion, które trafia do szkółki, pochodzi z wyłączonych i gospodarczych drzewostanów nasiennych oraz z plantacji nasiennych. Jeżeli chodzi o sadzenie, to leśnicy robią niemal wszystko odwrotnie niż rolnicy.