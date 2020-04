Sztuka w czasach zarazy: 32nd day of Quarantine. Grafiki Jarka Kubickiego podpijają internet [ZDJĘCIA]

"32nd day of Quarantine" - to niezwykła seria autorstwa Jarosława Kubickiego, grafika, malarza i fotografa, który umieścił postać interweniującego policjanta na znanych dziełach polskiego i światowego malarstwa, by jak sam pisze "skanalizować społeczną frustrację".

- W ciągu ostatnich dni w Polsce pojawiło się wiele doniesień o nadużyciach policji w związku z kwarantanną, ludzie są karani za zwykłą jazdę na rowerze lub jogging, nawet jeśli są w pojedynkę i z dala od terenów zamieszkałych. To sprowokowało mnie do stworzenia serii 32nd day of Quarantine - pisze sam autor na stronie kwarant.art.info. Nie ukrywa, że sam podziela uczucuia większości Polaków: poczucie zagubienia w mętnych przepisach, zupełnie sprzeczne ze sobą wytyczne - od zgody na aktywność fizyczną, o której można przeczytać na rządowej stronie o zasadach kwarantanny do gigantycznych mandatów wypisywanych tym, którzy te informacje wzięli na serio. - Do tego można odnieść wrażenie, że wyłapywanie pojedynczych rowerzystów i biegaczy to jedyne, w czym nasze państwo jest dziś naprawdę skuteczne - stwierdza gorzko. Na serię "32nd day of Quarantine" składa się obecnie 14 grafik. To znane dzieła polskiego i światowego malarstwa na których pojawia się postać interweniującego policjanta. Każdą z tych grafik można kupić w postaci wydruku jako pamiątkę czasu zarazy.