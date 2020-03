Trzcianka: Zakaz odwiedzin w szpitalu i nadzwyczajne posiedzenie ws. koronawirusa

Szpitale w Pile i w Czarnkowie - w obawie przed koronawirusem - wprowadziły zakaz odwiedzin pacjentów. Teraz, również dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance wprowadziła zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych. Obowiązuje on od wtorku 10 marca do odwołania.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informujemy że w przypadku podejrzenia zarażeniem w pierwszej kolejności należy zawiadomić Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Czarnkowie, (tel. 608 636 590), a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy zgłaszać się do szpitali, w których funkcjonuje oddział zakaźny (tel. do najbliższego szpitala: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3, tel. 61 873 92 95), bo to właśnie te placówki są najlepiej przygotowane na przyjęcie pacjentów z podejrzeniem zarażenia wirusem. Jest to najlepsza droga postępowania zarówno dla samego pacjenta, jak i dla jego najbliższego otoczenia. Tylko dzięki zastosowaniu się do tej procedury jesteśmy w stanie zminimalizować ilość zachorowań i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Jeżeli nie występuje bezpośrednie zagrożenie życia w postaci niewydolności oddechowej, warto zachować spokój i nie zgłaszać się do przychodni czy szpitali, tylko postępować według powyższej instrukcji (powiadomić sanepid i oddział zakaźny). W razie pytań lub wątpliwości zawsze można skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, dostępna jest także specjalna infolinia NFZ: 800 190 590.