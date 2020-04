W Pile zrobisz szybki test na koronawirusa. Koszt to kilkadziesiąt złotych

Szybki test serologiczny na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi wykrywa przeciwciała, nie wirusa. Może być zawodny we wczesnym etapie choroby. Nie udało się bowiem na razie jednoznaczenie ustalić po ilu dniach od kontaktu z koronawirusem we krwi osoby zakażonej pojawiają się przeciwciała. W jednym przypadku może to być kilka, w innym kilkanaście dni.

Test może być jednak pomocny gdy choroba już się rozwinęła, przebiega bezobjawowo, ale organizm uruchomił już do walki z nią przeciwciała. Ich obecność we krwi to także ślad po przebytym zakażenia.

Pozytywny wynik testu oznacza aktywne zakażenie albo przebytą już chorobę i czasową odporność. Jak długą? Tego również na na razie nie udało się ustalić. W Pile taki test serologiczny można wykonać w klinice Ars Medical. Koszt to kilkadziesiąt złotych.

Pozytywny wynik testu serologicznego powinien być potwierdzony testem genetycznym na obecność koronawirusa. W tym przypadku do badania nie wystarczy próbka krwi. Pobiera się wymaz z nosa lub gardła.