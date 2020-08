Wracamy do szkoły. Jak wybrać szkołę językową?

Czy w szkole językowej są native speakerzy? Wykładowcy z zagranicy, szczególnie z kraju, w którym wykładany język jest urzędowy, to trzon dobrej szkoły językowej. W przeciwieństwie do szkolnego podejścia do nauki języków, szkoły językowe stawiają na teorię i praktykę. Wymowę i akcent najlepiej wyszlifują native speakerzy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Francji czy Włoch.

Jaka jest częstotliwość zajęć w szkole językowej?

Żeby nauka była efektywna, potrzebna jest co najmniej jedna lekcja dodatkowa w tygodniu. Lepsze i szybsze efekty można osiągnąć, kiedy częstotliwość jest większa.

Jaka jest forma płatności?

Dobre szkoły językowe to nie zawsze najtańsze opcje. Dobry lektor, native speaker muszą kosztować. Przy wyborze szkoły językowej dla dziecka porównaj cenę do możliwości. Zaufaj intuicji i własnemu oglądowi sytuacji. Spytaj dziecka o relację z lekcji poglądowej, w końcu to ono musi się dobrze czuć na zajęciach.

Czy szkoła językowa daje jakieś gwarancje?

Zapis do szkoły językowej może oznaczać przygotowanie do egzaminu, matury, certyfikatu. Sprawdź, czy szkoła językowa daje gwarancję powodzenia, przejścia przez cały materiał, odpowiedniego przygotowania do egzaminu tak, by uczestnik czuł się pewnie, by go dać. Bywają szkoły językowe, które oferują sukces na egzaminie, lub zwrot pieniędzy!