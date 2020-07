Wybory i szansa dla żużla. Wyjątkowe miss. Tygodnik Pilski, 1990/1991

Na przełomie roku społeczeństwo całej Polski żyło wyborami prezydenckimi. Nieoczekiwanym konkurentem Wałęsy był w drugiej turze anonimowy Stanisław Tymiński. Sylwester w Pile okazał się bardzo smutny. Co więcej? Przez Piłę przejeżdżały wojska radzieckie, a w PDK odbyły się wyjątkowe wybory miss. Powstała Fundacja Odbudowy Toru Żużlowego, a "Tygodnik" zaczął działać na własny rachunek. No i Wieleń - tam wielkie święto: po latach oczekiwań wreszcie zbudowano solidny most!

Nr 567, 2.12.1990 r. W minioną niedzielę nie wybraliśmy prezydenta RP. Żaden z sześciu kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów i w tej sytuacji czeka nas 9 grudnia druga tura wyborów. Wezmą w niej udział Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński, którzy 25 listopada uzyskali najwięcej głosów. (…) Zwycięstwo w naszym województwie Stanisława Tymińskiego dla wielu osób jest szokiem. Jak to się stało, że ten prawie zupełnie nieznany kandydat, na dodatek w czasie kampanii posługujący się kłamstwem i manipulacją, zdobył tak duże zaufanie u wyborców? (…) Pilskie było jednym z czterech województw, w których Tymiński wyprzedził wszystkich kandydatów. To już taka tradycja, że u nas jest inaczej. Nr 567, 2.12.1990 r. Nowy Zarząd Klubu „Polonia” - jak poinformował nas prezes Marek Wieczorek – wystąpił ostatnio z inicjatywą utworzenia Fundacji Odbudowy Toru Żużlowego w Pile, której celem będzie zbieranie funduszy na budowę toru. Przyszłych fundatorów i sympatyków zawodów sportu żużlowego w Pile zaprasza się na spotkanie założycielskie Fundacji, które odbędzie się w niedzielę, 9 grudnia o godz. 16.00 w hali sportowej na stadionie przy ul. Bydgoskiej. (zp)

Nr 568, 9.12.1990 r. 160. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego oraz Dzień Podchorążych w pilskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej, zbiegły się w tym roku z 45-leciem działalności tej uczelni. Na jubileusz przybyli ci, którzy organizowali wojskowe szkolnictwo samochodowe oraz przedstawiciele dzisiejszej społeczności, jedynej w województwie wyższej uczelni. (emi) Nr 569, 16.12.1990 r. Najdroższy prezent z okazji Mikołaja otrzymali mieszkańcy Wielenia. Kosztował on 7,5 miliarda złotych, ma 97 metrów długości, a powstawał w latach 1986-1990. W obecności mieszkańców obu części Wielenia, gości oraz budowlańców, przekazany został do użytku nowy most na rzece Noteć wraz z inwestycjami towarzyszącymi i drogami dojazdowymi. (emi)

Nr 569, 16.12.1990 r. Centralny półfinał, pierwszego w dodatku, ogólnopolskiego konkursu Miss Matki i Córki, dzięki zabiegom Pilskiego Domu Kultury, udało się zlokalizować w Pile. Bilety na tę imprezę rozprowadzono dość szybko, bez większego trudu znaleziono też sponsorów – fundatorów nagrody dla Miss Publiczności. Koncert zapowiadał się atrakcyjnie. Miało to być widowisko z prawdziwego zdarzenia, wszak reżyserować je miał Paweł Karpiński, twórca telewizyjnego serialu „W labiryncie”. Nie na darmo też pretendentki do tytułu Miss Matki i Córki przyjechały do Piły cztery dni wcześniej. Od rana do późnych godzin nocnych wytrwale pracowały na scenie PDK. (Zuzanna Przeworska)

Nr 572, 6.01.1991 r. Na ulicach naszych miast, bazarach, giełdach i w wypożyczalniach stykamy się z jedną z dziedzin przestępstw elektronicznych. Chodzi tu o nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie filmów na kasetach wideo. Coraz szersze korzystanie z domowych magnetowidów stworzyło czarny rynek wideo. Na terenie woj. pilskiego osoby trudniące się tym zajęciem oferują do sprzedaży kasety wideo z nagranymi filmami w cenie 60-70 tys. zł za sztukę oraz wymianę za około 5 tys. zł. Spora liczba tych osób uczyniła sobie z tej praktyki stałe źródło dochodu, ale również naraziła państwo na straty. Nr 573, 13.01.1991 r. Sylwestrowo – noworoczny nastrój nie wszystkim przyniósł radość i szczęście. W pierwszych godzinach 1991 roku w Pile wydarzyły się aż cztery tragedie. Na podwórzu posesji przy ul. Walki Młodych rano znaleziono zwłoki 28-letniego mężczyzny z kłutą raną klatki piersiowej. Śledztwo w tej sprawie trwa, ale wiele wskazuje na to, że życia pozbawili go kompani sylwestrowej zabawy. Dramatycznie rozpoczął się ten rok również dla mieszkańca Piły, który chcąc złożyć życzenia 77-letniej matce, zastał ją nieżywą w wannie. Kobieta utonęła ulegając atakowi serca. Tragedię przeżyli rodzice 17-letniej uczennicy, która powiesiła się w lasku przy ul. Poznańskiej, obok przystanku autobusowego. Przy młodej samobójczyni znaleziono m.in. strzęp kartki z drobnym napisem: „wybacz mi mamusiu”… 2 bm. w obrębie posesji przy ul. Czarneckiego znaleziono natomiast zwłoki około 60-letniego mężczyzny. Był to rencista, który przedawkował alkohol. (ed)

Nr 574, 20.01.1991 r. Osiem pociągów wojskowych na potrzeby ewakuujących się z Niemiec wojsk radzieckich przejeżdżać będzie każdej doby, w tym roku w najbliższych dwóch latach, przez stację Piła. Pociągi te docierać będą do pilskiego węzła z Kostrzynia (…) i skierowane zostaną do Korsz przez Bydgoszcz, Toruń i Olsztyn. (…) Zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi, cała trasa przejazdu będzie odpowiednio przygotowana i zabezpieczona. Przewóz materiałów niebezpiecznych został zabroniony, a więc nie może być transportowany koleją. (…) Na trasie przejazdu przez województwo pilskie wyznaczono kilka stacji postojowych dla tych pociągów. Są nimi Stobno, Kaczory i Miasteczko Krajeńskie. Zatrzymujące się tam pociągi będą sprawdzane pod względem technicznym, a także wymieniane tam będą lokomotywy – ze spalinowych na elektryczne. Kolumny samochodowe wojsk radzieckich, a przejedzie ich w najbliższych latach około 3 tysięcy, ominą drogi województwa pilskiego. Skierowane zostaną najkrótszą trasą: z Kołbaskowa koło Szczecina przez Drawsko Pomorskie – Tczew – Malbork i Braniewo. (A.Ś.)

Nr 576, 3.02.1991 r. Młodzież wciąż jest mało wysportowana, a przez to słabsza i bardziej chorowita, ma wady postawy – taka jest opinia wielu ludzi, co gorsza, wygląda na to, że to prawda. Nie może być inaczej, skoro od najmłodszych lat – dzieci często mają parodię zamiast wychowania fizycznego, kiedy sport masowy nie przyciąga, a gimnastyka korekcyjna nie zawsze jest prowadzona przez fachowców… Nie może być inaczej, gdy dzieci i młodzież siedzą przez wiele godzin w niewygodnych szkolnych ławkach, przez następnych kilka godzin – przy biurku lub przed telewizorem w domu… (Bożena Wolska) Nr 577, 10.02.1991 r. Wyszliśmy z RSW! Ten numer „Tygodnika Pilskiego” - 6. w tym roku, a 577. w historii pisma – jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy wydajemy go sami, na swój koszt, na własne ryzyko. Ustawa o likwidacji RSW postawiła nas w gronie niepewnych swego losu. (…) Już w listopadzie ubr. Komisja Likwidacyjna postanowiła przyznać „TP” naszej Pracowniczej Spółdzielni Wydawniczo – Prasowej „Akapit”. (…) Złośliwi mogą nam zarzucić, że zaczynamy od podwyżki ceny pisma. Niestety, nie udało się tego uniknąć w sytuacji, gdy na stałe zwiększymy o połowę objętość „TP”. (…) My gwarantujemy, że „Tygodnik Pilski” będzie ciekawy i atrakcyjny dla wszystkich. (Zespół Redakcyjny)

Znamy wyniki late poll: minimalna przewaga Andrzeja Dudy