Zamaskowani. Nasze ulice zmieniły się w jeden dzień [ZDJĘCIA]

Czy w ich ślady pójdzie showbiznes? Nastolatkowie będą mogli kupić maseczkę z ulubionym zespołem, a dla dzieci będą maseczki z ulubioną postacią z kreskówek? Próbujemy oswoić to, co groźne. Zawsze tak robiliśmy w historii. To, co przerażające, nie przeraża już tak bardzo, jeżeli znajdziemy sposób, by to ugłaskać. Wtłoczyć w jakieś ramy, udomowić, nie pozwolić na to, żeby stworzyło nową rzeczywistość, bo wtedy nie będziemy mieli nad tym kontroli.

Wuhan nie przerażało nas tak mocno jak Bergamo. Było za daleko. To obrazki z Włoch spowodowały, że poczuliśmy się bezradni i bezbronni, a cały nasz świat wydał się strasznie kruchy. Wciąż czujemy się niepewnie świadomi tego, że tamtej pewności świata, którą mieliśmy wcześniej, już nigdy nie odzyskamy. Nie wiadomo jak długo jeszcze przyjdzie nam żyć w czasach zarazy? Do czego jeszcze będziemy musieli przywyknąć? Co uznamy za normalność, choć wcale nią nie będzie?

Maseczek też dopiero jeszcze się uczymy. Kiedy je zakładamy ciągle jeszcze nie opuszcza nas uczucie obcości. Wydaje nam się, że to tylko na chwilę, a kiedy je zdejmujemy wszystko wraca do normy. Jeszcze nie czujemy się w nich jak w drugiej skórze. To będzie nasz Rubikon.