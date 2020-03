zarażamydobrem. "Oni ratują Nas, My pomóżmy Im". Trwa zbiórka na zakup maseczek dla pilskich służb

- Zapasy podstawowych maseczek ochronnych dla lekarzy, pielęgniarek, mundurowych i wszystkich innych, którzy narażają swoje zdrowie ratując nas, naszych bliskich, kończą się. Większe miasta zapewne mają większe zapasy. Co jeśli zabraknie u nas? - to pytania stawia Patrycja Kujawa, organizatorka zbiórki na zakup maseczek dla pilskich służb. To był pierwotny cel zbiórki. Teraz jest nim materiał na maseczki, które szyją wolontariusze. 200 uszytych przez nich maseczek trafiło już do placówek zdrowotnych i do policji. Otrzymali je także kombatanci z "niebieskich beretów".

Na koncie zbiórki jest 6 665 złotych. Można ją wesprzeć wpłacając datek na na stronie zbiórki w serwisie pomagam.pl.