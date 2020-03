Zmarła kobieta zakażona koronawirusem w Poznaniu. Niedawno była w Górce Klasztornej

Zmarła kobieta zakażona koronawirusem w Poznaniu. Przez ostatnie dni jej stan był określany jako ciężki - była podłączona do respiratora i wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Niecałe dwa tygodnie temu odwiedziła powiat pilski, a dokładnie Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej w gm. Łobżenica.

Było to 29 lutego. Wtedy to z podpoznańskiej parafii w Czapurach - jak poinformował Głos Wielkopolski - wyruszyła parafialna pielgrzymka do Górki Klasztornej. Uczestniczyła w niej chora na koronawirusa kobieta.

- Odwiedziła nas grupa parafian z Czapur. Ta kobieta nie wiedziała, że jest zakażona koronawirusem. Wiemy jednak, że pozostali uczestniczy pielgrzymki zostali objęci kwarantanną - usłyszeliśmy dzwoniąc do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej.

Także proboszcz parafii w Czapurach potwierdza, że taka pielgrzymka się odbyła.

- To była pielgrzymka autokarowa, nie uczestniczyłem w niej. W poniedziałek szefowa pielgrzymki przesłała do sanepidu listę uczestników. Z tego, co wiem, byli oni stopniowo obdzwaniani i informowani o konieczności przejścia kwarantanny. Część poinformował sanepid, a część już wcześniej my - tłumaczy ks. Rafał Nowak.