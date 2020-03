Zostań w domu. Czy pilanie się do tego stosują?

Druga ofiara koronawirusa w Polsce. To 73-letni mężczyzna

Jak informuje resort zdrowia, zmarła druga osoba zakażona koronawirusem. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu. Mężczyznę zaraził bliski krewny, który na krótko przyjechał do Wrocławia z USA. Wcześniej był we Włoszech. Obecnie w Polsce po...