Buduj swój dom i kontroluj koszty. Sprawdź, na czym możesz zaoszczędzić

Nic dziwnego, że w tej sytuacji wielu z nas szuka oszczędności. Żeby jednak po latach nie żałować, trzeba umieć oszczędzać z głową. Poznaj sprawdzone i bezpieczne sposoby na obniżenie kosztów budowy.

ZASTANÓW SIĘ, CZY FAKTYCZNIE CIĘ STAĆ

Najlepszy sposób oszczędzania przy budowie domu to... nie oszczędzać. Własny dom to inwestycja na lata, a każdy błąd czy niedoróbka zostaną z nami na długo lub będą wymagać kosztownych poprawek. Dlatego przed przystąpieniem do budowy domu należy przede wszystkim zadać sobie podstawowe pytanie: czy rzeczywiście nas na to stać? Przekroczenie zaplanowanego budżetu na wymarzony dom jest niemal pewne – zdarza się to praktycznie każdemu. Trzeba wziąć to pod uwagę i zdawać sobie sprawę, że jeśli już na etapie planowania budżet jest dopięty „na styk”, to w trakcie budowy na pewno pojawią się dodatkowe, nieprzewidziane wydatki. To zaś może się skończyć przerwaniem prac z powodu braku funduszy.

KUP PROJEKT GOTOWY ZAMIAST INDYWIDUALNEGO

Jeśli twoja działka budowlana jest raczej typowa, bez zbytniego nachylenia czy dziwnego kształtu, warto rozważyć zakup gotowego projektu domu. Będzie on nie tylko sporo tańszy (ok. 2–3 tys. zł za projekt gotowy vs kilkanaście tysięcy zł za projekt indywidualny), ale też szybszy w budowie. Dlaczego ważne jest, żeby mieć typową działkę? Ponieważ każdy projekt gotowy trzeba dostosować do warunków lokalnych – m.in. kształtu działki czy jej otoczenia. Jeśli tych poprawek będzie dużo, koszt projektu może spokojnie wzrosnąć o dodatkowe 5–7 tys. zł. Wówczas za projekt gotowy zapłacimy ostatecznie prawie tyle, co za indywidualny.