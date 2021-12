Chmura dymu i niecodzienne wyznanie miłości na lotnisku w Pile [ZDJĘCIA]

Idealne zaręczyny - jak powinny wyglądać? Wbrew pozorom, nie jest łatwo jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Kwiaty i pierścionek w dzisiejszych czasach to za mało. Wielu panów stawia na oryginalność i niepowtarzalność, dlatego coraz częściej słychać o zaręczynach pod wodą, podczas skoku na bungee, w samolocie czy... w domku na drzewie.

Pan Marcin z Piły także nie chciał działać według określonego schematu. Długo myślał nad idealnym rozwiązaniem, aż w końcu, zaplanował je na płycie lotniska w Pile.

- Mógłbym oświadczyć się swojej dziewczynie podczas wyjazdu w góry lub w święta Bożego Narodzenia. Większość mężczyzn tak jednak robi, a więc nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego - mówi.

Pan Marcin od około roku, wraz ze swoją partnerką - Dominiką, należą do BMW Klub Piła. Są wielkim fanami aut tej marki, a także w ogóle motoryzacji. Kochają szybką jazdę oraz spotkania z innymi właścicielami i miłośnikami beemek. Ostatnie takie miało miejsce w sobotę, 4 grudnia. To wtedy doszło do zaręczyn. Zachowane były w tajemnicy.