Dekalog Szejnfelda. Senator PO proponuje pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorców, Marcin Porzucek poseł PiS komentuje

Komentarz Marcina Porzucka, posła PiS

Najważniejszą sprawą na dziś jest zdrowie Polaków, ale w najbliższych dniach przyjmiemy rozwiązania dotyczące gospodarki. Mam nadzieję, że ponad politycznymi podziałami. Tarcza antykryzysowa to działania warte ponad 200 mld zł. To wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie np. czasowego współfinansowania części wynagrodzenia. Prezydent Andrzej Duda postuluje również zwolnienie z obowiązku płatności składek ZUS przez najbardziej dotkniętych przedsiębiorców.

Pomijając zbędny mentorski ton, pomysły Adama Szejnfelda ogólnie idą w dobrym kierunku. Szkoda, że część z nich to licytowanie się z rządem w zakresie bezdyskusyjnie słusznych rozwiąza

ń. Gdy był wiceministrem gospodarki w czasie kryzysu który dotknął polskie firmy, nie wdrożył rozwiązań będących choć namiastką tego co proponujemy, a tym bardziej tego o co sam dziś wnioskuje nie ponosząc żadnej odpowiedzialności budżetowej. Chyba, że ponownie jest za likwidacją 500+ czy wydłużeniem wieku emerytalnego. Mało miejsca poświęcił elastycznemu prawu pracy. Szkoda, bo to ważne dla pracowników. Mam również wątpliwości co do liberalizacji zatrudniania obcokrajowców. W wielu branżach to ważne ogniwo, ale najważniejszym wyzwaniem po wyhamowaniu epidemii musi być przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy dla Polaków.