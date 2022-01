Jadłodzielnia w Trzciance oficjalnie otwarta. Można dzielić się jedzeniem

Jadłodzielnia na Targowisku Miejskim w Trzciance już działa. Oficjalnego otwarcia dokonano w poniedziałek, 17 stycznia, a brali w nim udział m.in.: Krzysztof Paszyk - poseł na Sejm RP, Jarosław Maciejewski - przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztof Wojciech Jaworski - burmistrz Trzcianki wraz z radnym Rady Miejskiej Trzcianki Wiesławem Natkańcem. Od teraz każdy może podzielić się jedzeniem z potrzebującymi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025″ i współfinansowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 28 804,71 zł, z czego 19 803 zł to dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a pozostałe 9 001,71 zł środki własne gminy Trzcianka.

- „Jadłodzielnie” to punkty, gdzie mieszkańcy dzielą się żywnością, która jest zdatna do spożycia w sytuacji, gdy kupili lub ugotowali za dużo. Zostawiają jedzenie dla wszystkich innych, którzy mają na nie ochotę. „Jadłodzielnia” wyposażona jest w chłodnię oraz regał na warzywa, owoce i opakowane produkty sypkie. Serdecznie zapraszamy do uzupełnienia oraz korzystania z jej zasobów. Żywność można zostawiać tu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Potrzebujący mogą korzystać z niej całkowicie bezpłatnie - informuje Urząd Miasta i Gminy Trzcianka.