Koronawirus. Miasto zamyka urząd i uruchamia specjalną rezerwę. Także dla szpitala

Od dziś, od poniedziałku, 16 marca, w Urzędzie Miasta w Pile nie ma już możliwości załatwienia sprawy osobiście. Wyjątek to Urząd Stanu Cywilnego. W innych sprawach urzędowych pilanie mogą kontaktować się z urzędem drogą elektroniczną bądź tradycyjną. Można też zostawić dokumenty w skrzynce podawczej, która znajduje się na parterze urzędu.

A jak załatwić sprawy urzędowe przez internet? Służy do tego ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, gdzie większość tych usług jest udostępnionych. Aby jednak móc załatwić sprawę przez ePUAP trzeba założyć darmowe konto na platformie. Potrzebny jest też profil zaufany, który również można założyć w internecie.

Czym jest profil zaufany? To potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć.