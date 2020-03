Koronawirus. Nowe ograniczenia w sklepach i zakazy w przestrzeni publicznej. Rozszerzona kwarantanna

Rząd wprowadza nowe obostrzenia na najbliższe dwa tygodnie, które mają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. W sklepach maksymalna liczba klientów to 3 osoby na jedną kasę: jeżeli w sklepie jest pięć kas, to będzie mogło w nim przebywać maksymalnie 15 osób. Podobne obostrzenia będą obowiązywać na targowiskach - maksymalnie trzy osoby na jedno stoisko. W urzędach pocztowych ograniczenie to dwie osoby na jedno okienko. Wprowadzono też dla klientów obowiązek zakładania jednorazowych rękawiczek podczas zakupów.

W drogeriach i aptekach dwie godziny - od godz. 10.00 do godz. 12.00. mają być zarezerwowane wyłącznie dla seniorów czyli osób powyżej 65 roku życia. Markety budowlane, do których przeniósł się teraz ruch z galerii handlowych, mają być zamknięte w weekendy. Całkowity zakaz jeżeli chodzi o działalność dotyczy zakładów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych i studiów tatuaży, które mają być zamknięte do odwołania. To samo dotyczy hoteli oraz innych miejsc noclegowych; wyjątkiem są hotele pracownicze. W tym przypadku zakaz będzie obowiązywał od 2 kwietnia.