Mama i Ja. Zobaczcie efekty niezwykłej sesji zdjęciowej, z której miłość wylewa się szerokim strumieniem!

Jest na świecie taka miłość, która jest bezinteresowna i najprawdziwsza ze wszystkich – to miłość matki do dziecka. Choćby nie wiem co się stało, choćby nie wiem jak bardzo własne dziecko cię zawiodło, zraniło, to i tak będziesz je kochać ze wszystkich sił. Ta miłość jest jedną z najpiękniejszych miłości - w powieści „Trudna miłość” pisała Gabriela Gargaś.