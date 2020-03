Od jutra zamknięte będą obiekty sportowe i kulturalne w Pile. Co zaś z osobami starszymi?

- Chodzi o to, aby osoby starsze nie przebywały w miejscach publicznych, w których zgromadzi się większa grupa osób. Ludzie starsi są w największej grupie ryzyka, pamiętajmy o tym - podkreślał.

Zaapelował do sąsiadów osób starszych, aby ci w miarę możliwości pomogli im w codziennym funkcjonowaniu np. robili dla nich zakupy czy wykupywali leki w aptece.

- W naszym obiekcie przy ulicy Kondratowicza, będą wydawane posiłki dla osób starszych, tak jak było to do tej pory - podczas środowej konferencji prasowej powiedział zastępca prezydenta Piły Krzysztof Szewc.

Jest jeden wyjątek. To się nie zmienia.

Do odwołania zostały zawieszone zajęcia w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz w Klubie Seniora. To osoby starsze i przewlekle chore są bowiem najbardziej narażone na działanie wirusa.

Od czwartku 12 marca do piątku 13 marca pilskie szkoły, przedszkola i żłobek będą funkcjonowały w trybie zajęć opiekuńczych. Opiekę znajdą w nich dzieci, których rodzice przez te dwa dni nie będą mieli z nimi co zrobić i zapewnić innej opieki. Od poniedziałku przez dwa tygodnie wszystkie szkoły, przedszkola i żłobek będą zamknięte. Nie będzie zajęć.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że szkoły, przedszkola i uczelnie w całym kraju będą zamknięte na dwa tygodnie. To samo dotyczy np. kin i muzeów.

Co się będzie działo w oświacie?

Co z komunikacją miejską?

Od poniedziałku będzie funkcjonować w trybie wakacyjnym. Jej zawieszenia nikt nie bierze w ogóle pod uwagę. Co więcej, została zwiększona liczba zabiegów dezynfekcyjnych w autobusach. To znaczy, że nie będą one czyszczone raz dziennie, ale nawet trzy razy dziennie.