Piła: Alarm bombowy w Centrum Handlowym Vivo! Ewakuowano około trzysta osób!

Ewakuacja w Centrum Handlowym Vivo!Piła

- Uwaga, uwaga. Z przyczyn technicznych prosimy o natychmiastowe opuszczenie budynku, kierując się do wyjść ewakuacyjnych... Należy podporządkować się poleceniom obsługi i ochrony obiektu. Prosimy poinformować o zaistniałej sytuacji osoby, które z różnych powodów mogą nie słyszeć tego komunikatu oraz pomóc osobom mającym trudności z poruszaniem - taki komunikat usłyszeli w poniedziałek 10 stycznia klienci Centrum Handlowego Vivo!Piła, którzy udali się na wieczorne zakupy.

Napad na kantor

Jak się okazało, w centrum handlowym doszło do próby napadu na kantor. Stało się to około godz. 19. Wówczas do okienka kantoru podszedł zamaskowany mężczyzna i zażądał wypłaty 30 tys. złotych!