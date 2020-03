,,Pomagamy Razem”. Czyli serce rośnie, gdy potrafimy działać dla wspólnego dobra!

Mieszkańcy gminy Czarnków pomagają jak tylko mogą. Szyją maski, robią zakupy osobom starszym...

Koronawirus wywołał epidemię w kraju i wywrócił do góry nogami życie nas wszystkich. Na szczęście, nie brakuje osób które w każdej sytuacji są gotowe nieść pomoc innym. Takich jest mnóstwo w Czarnkowie. ,,Zostań w domu” - nie ma chyba nikogo kto nie słyszałby o tej akcji. Bycie w domu nie oznacza jednak nudy, bo nawet pozostając w czterech ścianach można czynić dobro, tak jak robią to mieszkańcy Gminy i Miasta Czarnków. Oni połączyli siły i stworzyli grupę „Pomagamy Razem” na Facebooku. Ogniskiem zapalnym była radna Gminy Czarnków - Sylwia Ambicka z Brzeźna, która zajmuje się szyciem maseczek dla fundacji onkologicznej „AntyRak”. Poszła za ciosem i wyszła z inicjatywą wsparcia czarnkowskiego szpitala. Swój pomysł przedstawiła wójtowi gminy Czarnków Bolesławowi Chwarściankowi i jego zastępcy Monice Piotrowskiej. Odpowiedź była jedna: popieramy!

Tak też stworzono grupę „Pomagamy Razem” na Facebooku, która zdaje się idealnie spełniać rolę miejsca do zbiorowej integracji osób chcących pomóc i tych, którzy tej pomocy wymagają. Wszelkie informacje na ten temat zbiera Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, który tworzy bazę zainteresowanych pomocą wolontariuszy oraz tych, którzy tej pomocy potrzebują. - Głównym celem grupy jest organizacja szeroko rozumianego wsparcia dla ludzi i instytucji, którym sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 sprawia problemy w normalnym funkcjonowaniu - informuje Sławomir Matz z Urzędu Gminy. Grupa zapewnia nieodpłatną pomoc psychologiczną dla osób zaniepokojonych obecnością koronawirusa w Polsce. Pomocy w tym zakresie udziela psycholog - Marta Kasperczak, która oprócz publikowania na łamach grupy artykułów o tym, jak psychicznie radzić sobie z trudną sytuacją, dostępna jest również do indywidualnej rozmowy telefonicznej. Można się z nią kontaktować pod numerem telefonu: 609 572 798 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00).

Ponadto mieszkańcy Gminy Czarnków skupieni w grupie „Pomagamy Razem” deklarują seniorom pomoc w robieniu zakupów. To niezwykle ważne zadanie, gdyż z wielu danych wynika, że nikt inny nie jest narażony na śmiertelne skutki choroby COVID-19 tak, jak właśnie osoby starsze. Bardzo istotne jest zatem to, by pomóc takim osobom pozostawać w izolacji, wyręczając ich w codziennych obowiązkach. Ostatnim, lecz niewątpliwie największym pod względem zainteresowania, zadaniem grupy jest szycie maseczek ochronnych na potrzeby Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Placówka zmaga się z ich deficytem, stąd włączone w inicjatywę mieszkanki Gminy i Miasta Czarnków, postanowiły na ten deficyt odpowiedzieć swoimi umiejętnościami krawieckimi. Koordynowana przez radną Sylwię Ambicką i zastępcę wójta Monikę Piotrowską grupa kobiet oraz instytucji, zajęła się produkowaniem maseczek flizelinowych również dla szpitala w Czarnkowie.

Inicjatywa dynamicznie rośnie w siłę, coraz częściej docierając nawet poza granice gminy Czarnków. Swoje wsparcie deklarują również lokalne samorządy. Wśród nich znajduje się Burmistrz Miasta Czarnków, który dołączył do akcji organizując zbiórkę środków odzieży ochronnej dla służb medycznych i mundurowych, które niosą pomoc w walce z SARS-CoV-2.

- Materiały można składać w portierni Miejskiego Zakładu Komunalnego w Czarnkowie przy ulicy Browarnej 6. Chęci do pomagania nie ustają również u osób i lokalnych instytucji, które cały czas deklarują chęć swojego wsparcia na miarę własnych możliwości - podkreśla Sławomir Matz. Każdy zainteresowany dzieleniem się pomocą lub jej otrzymaniem może dołączyć do grupy „Pomagamy Razem”. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku lub dzwoniąc do GOPS w Czarnkowie pod nr tel. 48 67 253 02 91 w godz. od 7:30 do 15:30.

Osób skorych do pomocy nie brakuje. One wszystkie chcą zarażać dobrem i robią to na naprawdę dużą skalę. - Jestem wzruszona solidarnością i odpowiedzialnością społeczną mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Nie spodziewałam się aż tak dużego odzewu, to przerosło moje oczekiwania - mówi zastępczyni wójta Monika Piotrowska.

