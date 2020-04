Urządzili sobie ,,przejażdżkę" do Trzcianki. Do domów wrócili z mandatami

Nie wszyscy stosują się do obostrzeń. W rezultacie otrzymują mandaty.

- Z troską o zdrowie naszych mieszkańców sprawdzamy czy ich przemieszczanie się rzeczywiście związane jest z ważnymi potrzebami życiowymi, czy rzeczywiście jadą czy wracają z zakładu pracy lub wracają z apteki. Osoby poddane kwarantannie kontrolujemy w wybranych przez nas porach, bez zapowiedzi nie tyle już codziennie każdą osobę, co wyrywkowo, ale nawet kilka razy dziennie te same rodziny. Osoby łamiące obostrzenia muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami - mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Na ulicach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego można spotkać więcej patroli policyjnych, które kontrolują m.in. parki miejskie, place zabaw oraz miejsca, gdzie zwyczajowo gromadzi się młodzież. Wszystko po to, aby nadzorować realizację nowych obostrzeń.

Na przykład w środę (1 kwietnia) około godziny 15:00 w Trzciance w rejonie bloku na ulicy Kościuszki, policjanci interweniowali wobec czterech osób, które spotkały się towarzysko.

- Policjanci poinformowali je o aktualnie obowiązujących przepisach. Jednak osoby te bardzo lekceważąco podeszły do tych informacji i zaleceń. Trzy osoby zakończyły spotkanie mandatami karnymi, natomiast wobec jednej zostanie sporządzony wniosek do sądu - mówi Karolina Górzna-Kustra.

Z kolei wczoraj (w czwartek 2 kwietnia) przy ulicy Sikorskiego w Trzciance, policjanci czarnkowskiej ,,drogówki" zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki BMW. W samochodzie tym znajdował się kierowca i trzech pasażerów. Wszyscy z powiatu szamotulskiego.

- Osoby te oświadczyły mundurowym, że udały się na przejażdżkę do Trzcianki bez wyznaczonego celu. Ich stosunek do zaleceń funkcjonariuszy był lekceważący. Do domu wrócili z mandatami - informuje Karolina Górzna-Kustra.