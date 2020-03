Wiosna puka do naszych ogrodów, działek i sadów. Czas na wielkie porządki

Cięcie drzew owocowych jest jedną z najważniejszych czynności w ogrodzie, której nie sposób pominąć. Drzewa starsze, o ukształtowanej koronie, wymagają co roku cięcia prześwietlającego, a co kilka lat cięcia odmładzającego. Cięcie prześwietlające polega na usuwaniu części konarów i pędów, aby ułatwić przenikanie światła słonecznego do wnętrza korony.

Zaczynamy od wycinania gałęzi zeschniętych, przemarzniętych i chorych, a następnie pozbywamy się również tych, które są zdrowe, ale zniekształcają sylwetkę korony, gdyż zachodzą na siebie, krzyżują się, rosną do środka korony, a nie na zewnątrz, wyrastają pionowo (tzw. wilki) i w inny sposób niepotrzebnie zagęszczają roślinę.

Z kolei cięcie odmładzające dotyczy drzew rozrośniętych i wysokich, o trudnym dostępie do owoców. Jego celem jest obniżenie wysokości korony i zmiana jej kształtu. Polega na silnym - o jedną trzecią lub nawet o połowę - skróceniu konarów z jednoczesnym wycięciem przewodnika, z reguły tuż nad ostatnim rozgałęzieniem. Tak silne cięcie pobudza drzewo do wybijania nowych pędów, które z czasem mogą zastąpić stare konary.