Wybory prezydenckie w maju? W Pile nie ma na nie szans

Jak wygląda przygotowań do wyborów w Pile? Komisarzowi wyborczemu udało się powołać zaledwie 15 z 33 obwodowych komisji wyborczych. Do 17 kwietnia komitety wyborcze zgłosiły zaledwie 78 kandydatów. Nawet po uzupełnieniu składów o 70 osób, które same się zgłosiły i nie wycofały, wystarczyło to zaledwie na obsadzenie mniej niż połowy komisji.

A to nie jedyna pięta achillesowa majowych wyborów, do których przeprowadzenia za wszelką cenę dąży partia rządzącą. Brakuje chętnych nie tylko do komisji - a ktoś głosy przecież musi liczyć, ale także do ochrony obiektów, w których miałyby one urzędować. Nie ma również chętnych do miejskiego zespołu informatycznego oraz do obsługi informatycznej komisji obwodowych. Wszyscy, którzy wcześniej się zgłosili, zrezygnowali gdy okazało się, że wybory mają być przeprowadzone w samym środku epidemii.