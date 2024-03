Zabito kolejnego żubra. Umierał w męczarniach przez klika tygodni!

- Ze zwierzęcia wydobyto dobrze zachowany pocisk, który został przekazany policji. Strzał nie był śmiertelny, ale uszkodził przewód pokarmowy, co doprowadziło do przewlekłego stanu zapalnego i śmierci zwierzęcia. Śmierć nastąpiła dwa dni temu, natomiast postrzał trzy-cztery tygodnie temu. Żubr ten umierał powoli, w męczarniach przez kilkadziesiąt dni Czy to zapowiedź powrotu czarnej serii? Mamy nadzieję, że nie -