"Dzięki wam możemy żyć i prowadzić naszą działalność". Swisspol i Studio K2 wywiesili banery z podziękowaniami

Firma Swisspol wywiesiła u siebie widoczny dla wszystkich przejeżdżających pilską obwodnicą baner z podziękowaniami dla lekarzy, pielęgniarek i i nie tylko dla nich. W ślady Swisspol poszło Studio K2, które wywiesiło podobny baner na Wawelskiej. Czy znajdą się kolejni naśladowcy?

Jako pierwsza zrobiła to matka firma w Niemczech. Pomysł, by podobny baner wywiesić również w Pile, spodobał się również na Żwirowej. "Za" byli niemal wszyscy. Komu podziękować? To już był wyłącznie pomysł Piły. Dlatego oprócz lekarzy i pielęgniarek, kasjerów i służb porządkowych na banerze znaleźli się także kierowcy, kurierzy i pracownicy budowlani. - Kiedy widzę jak teraz nasi pracownicy udostępniają na swoich profilach zdjęcie tego baneru myślę, że są dumni z tej akcji. Ja jestem - mówi Przemysław Wojcieszak, dyrektor techniczny w Swisspol. Dlaczego to właśnie Swisspol, firma zajmująca się produkcją elementów systemów uszczelniających i izolacyjnej dla branży chemii budowlanej z całego świata, uznała, że powinna komuś podziękować? - To oczywiste, że jesteśmy winni podziękowania całej służbie medycznej, która walczy z koronawirusem i chociaż w ten symboliczny sposób możemy to zrobić. Dziękujemy także naszym kierowcom, którzy dowożą nam towar, bo bez nich nie bylibyśmy w stanie funkcjonować - mówi Przemysław Wojcieszak. - Nie chcemy, by skończyło się tylko na słowach. Myślimy o konkretnym wsparciu dla pilskiego szpitala.

Firma na Żwirowej szybciej niż inne firmy potraktowała poważnie sygnały o zbliżającej się epidemii. W Swisspol pojawiły się maseczki i płyny do dezynfekcji, zrezygnowano ze spotkań, część pracowników pracuje zdalnie, a pozostałym przestawiono pracę z systemu dwuzmianowego na trzyzmianowy tak by zmniejszyć liczbę osób na jednej zmianie, a tym samym ograniczyć kontakty i ryzyko zakażenia koronawirusem. - Zależało nam na tym, by zmniejszyć nie tylko stres związany z zagrożeniem zakażenia, ale także samo ryzyko zakażenia - mówi Przemysław Wojcieszak. - Nie jesteśmy oczywiście w stanie nikomu zapewnić 100-procentowej ochrony, bo zakazić można się wszędzie. Możemy tylko liczyć na zdroworozsądkowe myślenie i na to, że nikt specjalnie nie będzie się narażał. Ważne jest to, żeby nasi pracowni czuli się w pracy bezpieczni. Żeby mieli świadomość, że ich bezpieczeństwo jest tutaj piorytetem. Stąd obowiązek noszenia maseczek oraz dezynfekcji stanowisk pracy, stąd dezynfekcja co dwie godziny wszystkich powierzchni wspólnych jak klamki czy poręcze.

Pracownikom, którzy pracują na miejscu, firma zapewnia ciepły posiłek. Codziennie na Żwirową dowożone jest około 100 posiłków. To "dziękuję" dla tych, którym nie wypadało podziękować na banerze. Dla samych pracowników, którzy codziennie wciąż przychodzą do pracy - od początku epidemii na zwolnieniach bądź na opiece nad dzieckiem jest ponad 20 procent pracowników. Co będzie dalej? Czy i w jakim stanie firma przeżyje kryzys? - Zrobimy wszystko, żeby chronić pracowników - zapewnia Przemysław Wojcieszak. To samo mówi Krzysztof Rauhut, właściciel firmy Studio K2. To kolejna pilska firma, która wywiesiła baner z podziękowaniami. Dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, ale także dla wszystkich ludzi dobrej woli, w tym szyjących maseczki. - Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możemy funkcjonować w domu czy też w firmie. Wszystkim, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniej. Wszystkim, którzy mają serce, siłę i możliwości, a nam niosą nadzieję - można przeczytać na oficjalnym profilu Studia K2.

- Jeżeli ktoś widząc ten baner pomyśli to samo i uśmiechnie się, było warto go wywiesić - mówi Krzysztof Rauhut. - Zawsze warto być człowiekiem i warto być razem. Może jestem idealistą, ale widzę jak ten trudny czas budzi nas jako społeczeństwo. Jestem zafascynowany pilanami. Tym, co zrobili podczas WOŚP, podczas akcji dla Filipa i tym, co robią teraz. Trudno byłoby teraz podziękować z osobna każdemu lekarzowi, policjantowi czy wolontariuszowi. Na banerze można podziękować im wszystkim. -

