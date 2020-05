Piłka nożna. Młodzi piłkarze Soccer Stars od 1 czerwca wznawiają treningi. Zobaczcie zdjęcia

Decyzję o rozszerzeniu swojej oferty UKS Soccer Stars podjął po przeanalizowaniu ilości potencjału jaki drzemie w zawodnikach z roczników od 2002 do 2005, którzy ukończyli wiek trampkarza i nadal chcą grać dla pilskich „Soccersów”. Stworzona grupa pozwoli im nadal trenować i grać w swoim ukochanym klubie, reprezentując miasto Piła.

Oprócz nich trzeba wymienić pozostałych trenerów, którzy kochają to co robią. Są to: Radosław Łasut (grupa orlik/młodzik oraz skrzat), Damian Sotek (orlik), Marcin Malczewski (żak/orlik), Sławomir Świderski (żak) oraz Paweł Kryka (skrzat). Ta grupa tworzy podstawę Soccer Stars i utrzymuje najwyższa jakość połączoną z radością gry oraz pasją jaką jest szkolenie dzieci i młodzieży.

Soccer Stars zaprasza wszystkich, którzy chcą dołączyć do trenujących piłkarzy. Szczegóły na www.mmsoccerstars.pl oraz pod numerem telefonu +48 532 520 235.