Przegląd tygodnia w Pile, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Kino samochodowe na pilskim lotnisku cieszy się dużym zainteresowaniem. To coś nowego

A mogło być tak pięknie... Niestety, tragedia II wojny światowej, a zwłaszcza to, co wydarzyło się w pierwszych tygodniach 1945 roku, sprawiły, że dziś centralna część Piły wygląda zupełnie inaczej niż sto lat temu. Zabytków zostało tu niewiele, a miejsce po zburzonych kamienicach zajęły nowe bloki mieszkalne. Czy centrum największego miasta w północnej części Wielkopolski ma swoją tożsamość i duszę?

Odbyła się Pielgrzymka Motocyklistów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej do Skrzatusza

W szpitalu zakaźnym na Szwajcarskiej w Poznaniu zmarła dziś, w piątek, 5 czerwca, pierwsza ofiara koronawirusa z terenu powiatu pilskiego. To 75-letni mężczyzna, mieszkaniec Piły. Tymczasem na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego nie ma już ani jednej zakażonej osoby. Dziś ostatnia osoba z COVID-19 otrzymała powtórny, negatywny test, co oznacza, że jest zdrowa.

Przejażdżka driftem? Bryczką? A może lot samolotem? Profesjonalne odnowienie reflektorów czy może specjalna statuetka? To wszystko i jeszcze więcej można wylicytować na aukcji charytatywnej organizowanej przez klub BMW Piła.

Stało się - parowozy definitywnie przeszły do historii. Pilski dworzec pożegnał je na dobre wczesną wiosną 1990 roku. Gwda znów pokazała straszliwe oblicze. Dramat przeżyli również mieszkańcy Roska i Wałcza. A na pilskich działkach niektórzy odkryli... ropę! Dodajmy również, że po raz pierwszy w "Tygodniku" znalazła się cząstka programu telewizji satelitarnej.

20-letni rowerzysta ucierpiał w wypadku, do którego doszło dziś, w piątek, 5 czerwca w Pile na rondzie im. 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty. Do zdarzenia doszło około godziny 14.00. Ucierpiał w nim młody mężczyzna, którego z obrażeniami ciała przetransportowano do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Przyczyny i okoliczności wyjaśnia pilska drogówka.

Tylko w Grabównie na krajowej "dziesiątce" trzech kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości. 67 innych zostało ukaranych mandatami. To bilans wczorajszej akcji "Prędkość" na pilskich drogach.

Jutro, w sobotę, 6 czerwca, wchodzi w życie kolejny, czwarty już etap odmrażania gospodarki. Otwarte będą kina, teatry, baseny, aquaparki, siłownie, kluby fitness. Co otworzy się w Pile, a na co przyjdzie jeszcze poczekać?