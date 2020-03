Stan epidemiologiczny w Pile i Wielkopolsce: 7 przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce, 0 w Pile

Od osób objętych kwarantanną próby do badań pobierane są przez laborantów jeżdżących specjalnymi ambulansami. Laboratorium mikrobiologii i parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonało ponad 150 badań. Od przyszłego tygodnia ma zwiększyć swoje moce.

- Z rezerwy celowej zakupiliśmy dwa aparaty, w tym jeden całkowicie zautomatyzowany oraz dwie wirówki do przygotowania próbek - mówi Andrzej Trybusz, wojewódzki inspektor sanitarny.

O ile nie brakuje ambulansów do pobierania prób, to problemem jest stanowczo zbyt mała liczba ambulansów przeznaczonych do transportu osób z podejrzeniem koronawirusa. Na pięć powiatów - pilski, chodzieski, złotowski, czarnkowsko-trzcianecki i międzchodzki jest tylko jedna karetka. To dlatego w piątek w Pile kierowca z Ukrainy, który zgłosił się z niepokojącymi objawami do Ars Medicalu, musiał czekać na zewnątrz kliniki w towarzystwie policjantów i inspektorów cztery godziny na przyjazd karetki.