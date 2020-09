,,Święto Pyry" w Kamienniku. Zobacz zdjęcia!

Pod wiatą – altanką członkinie Stowarzyszenia ustawiły stanowiska, na których zaprezentowały swoje kulinarne specjały, a były to: „plyndze” – placki ziemniaczane, „szturchane pyry” – duszonki, „srebrne pyry”, „sine kluchy”, „pyry z grilla” – pyry zawijane w folię aluminiową z przyprawami i rzucane do grilla i ogniska oraz frytki. Pokaz przygotowania tradycyjnych potraw z regionalnego ziemniaka odbywał się był z udziałem dzieci, które mieszały składniki i uczyły się gotowania oraz wspólnego uczestniczenia w niecodziennym „Święcie PYRY” w Kamienniku. Ciekawe nagrody dla dzieci i młodzieży zachęcały ich do udziału w bogatej ofercie konkursów, a były to min konkursy na najdłuższą obierkę (strużynę), NAJpyrę czyli najdziwniejszą i najśmieszniejszą pyrę, stemple z pyry oraz gry sprawnościowe takie jak: bieg z pyrą na łyżce, rzucanie obierek lub ziemniaków do wiadra, rzucanie pyry do celu i wiele innych. Nie obyło się również bez kampanii prozdrowotnej, czyli wykorzystania obierek ziemniaczanych na zmęczone oczy i zrobienia mączki ziemniaczanej. W każdej konkurencji wyłonieni zostali najsprawniejsi uczestnicy gier i zabaw sprawnościowych oraz najciekawsze prace i najsmaczniejsze potrawy, za które uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Po konkursach i degustowanych potrawach wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek i wspólne biesiadowanie oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej na temat zdrowego trybu życia.