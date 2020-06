Przegląd tygodnia w Pile, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piły, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, odwiedziła Piłę. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia Piła od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, odwiedziła Piłę. Zobaczcie zdjęcia Wicepremier Jadwiga Emilewicz spotkała się z dziennikarzami na boisku I LO w Pile, w pobliżu budowanej hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Na zdjęciach przedstawiamy aktualny stan tego obiektu 📢 Piła w Google. Zobacz wirtualny spacer po mieście! [ZDJĘCIA] Google Street View to funkcja Google, z której korzystają miliony ludzi na całym świecie. Jest popularna również w naszym kraju. Kogo kamery uchwyciły w Pile?

📢 Z wizytą w Biskupinie. Nie tylko na weekend [GALERIA] Zaledwie sto kilometrów od Piły znajduje się Biskupin - miejscowość znana przede wszystkim z Muzeum Archeologicznego, które każdego roku przyciąga tysiące turystów. Do ośrodka można dojechać kolejką wąskotorową, która swoją trasę rozpoczyna w Żninie. Powszechnie znany zbiór pamiątek z przeszłości został wzbogacony o Interaktywne Muzeum Rybactwa, które też warto odwiedzić, zwłaszcza z dziećmi.

Zapraszamy na fotograficzną relację ze skąpanego w słońcu Biskupina. 📢 Piła. Rodzinny Ogród Działkowy Malwa prezentuje się niezwykle okazale. Zobaczcie zdjęcia To jedna z wizytówek pilskich działkowców. W ROD Malwa przy ul. Wawelskiej w Pile pięknie wygląda zdecydowana większość działek. W sumie jest jest ich ponad 200. Niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła. Warto dodać, że w przyszłym roku ROD Malwa świętować będzie jubileusz 40-lecia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

📢 Kwietny dywan w Starej Łubiance. Gospodynie się postarały! [ZDJĘCIA] Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Starej Łubiance pochwaliło się kwietnym dywanem, który powstał specjalnie na uroczystość Bożego Ciała tuż przed pomnikiem Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie tradycyjnie usytuowany został jeden z procesyjnych ołtarzy. Panie m.in. Ania Stefańczyk, Kasia Pastuszka, Krystyna Kozioł, Joanna Dziura, Joanna Ryś, Kasia Bujanowska, Ania Życzkowska, Ania Guzowska, Danuta Grzelak i Małgorzata Gawrońska - pomimo niepogody - włożyły w pracę dużo energii i serca. Nieoceniona była także pomoc mieszkańców okolicznych domów. Efekt zobaczcie sami! 📢 Nowa akcja #zabierz5zlasu. Nie tylko nie śmieć, ale sprzątaj! Wysypujące się z koszy, porzucone w trawach, porozrzucane nad jeziorami i rzekami. Śmieci nie brakuje także w lasach

📢 Kuźnik według Pawła Smolińskiego. Kim jest autor "Piły w obiektywie"? [ZDJĘCIA] Na początku wcale nie była fotografia. Tylko fascynacja technologią. Nowymi możliwościami. Tak w życiu Pawła Smolińskiego, autora “Piły w obiektywie”, pojawił się pierwszy dron. To mogło, ale wcale nie musiało skończyć się fotografią.

📢 Inwestycje 2019 w Pile. Co się udało? Na co wciąż czekamy? [ZDJĘCIA] Raport o stanie miasta to obowiązkowy już punkt programu każdej sesji absolutoryjnej. W Pile prezydent od kilku dni ma już absolutorium, a raport stanowił ciekawe podsumowanie tego, co 2019 roku udało się zrealizować, co udało się rozpocząć, a co trzeba było przełożyć. 📢 Wiosna z KADREM. Magdalena Pawełczak i jej opowieść [ZDJĘCIA] Pilska Grupa Pasjonatów Fotografii KADR to jedna z najciekawszych grup fotograficznych w Wielkopolsce. Na czym polega jej fenomen? Ciekawą grupę mogą stworzyć jedynie ciekawi ludzie. Jedną z takich osób jest Magdalena Pawełczak, kolejna “kadrowiczka” na naszych łamach. 📢 20 tys. zł dla Domu Pomocy Społecznej w Trzciance Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Trzciance

📢 Seryjni włamywacze schwytani na gorącym uczynku. Trafili za kratki! Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy dokonywali na terenie naszego miasta serii włamań do różnych pomieszczeń. Łączna wartość strat, jaką ponieśli właściciele opiewa na blisko 12 tysięcy złotych. 📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Podlasie na zdjęciach. Kolej, fabryki, domy i przyroda [GALERIA] Podlasie to nie tylko stacja kolejowa i osiedle domów jednorodzinnych. W jego granicach kwitnie wiele przedsiębiorstw, a wiosną do życia budzi się bujna przyroda. Zapraszamy na fotograficzny spacer po pilskim Podlasiu i okolicach. 📢 Nie będzie kary dla lekarki za złamanie kwarantanny. Jest trzecia ofiara koronawirusa w Pile Nie będzie kary dla lekarki z pilskiego szpitala, która złamała warunki kwarantanny, by wykonać w punkcie drive-thru kontrolny test na koronawirusa. W ocenie dyrektor pilskiego Sanepidu zachowanie lekarki było naganne, ale zagrożenia w tym nie było. Sama lekarka jest już po dwóch negatywnych wynikach, co oznacza, że jest zdrowa. Niestety, jest trzecia ofiara koronawirusa w powiecie pilskim. To 93-letni mieszkaniec gminy Szydłowo. 📢 Procesja Bożego Ciała - parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Pile [ZDJĘCIA] Inaczej niż zwykle, bo nie po osiedlu, a wokół kościoła odbyła się tegoroczna procesja Bożego Ciała na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Pile. Cztery ołtarze zostały przygotowane przez wiernych z różnych grup modlitewnych. Całość zakończyło odśpiewanie hymnu "Ciebie, Boga, wysławiamy" i uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

