Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Pile. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Piła, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Powiatowej Hali Sportowej w Pile odbywa się turniej finałowy Mistrzostw Wielkopolski Juniorów Młodszych. Udanie rozpoczął go UKS SMS Joker Piła. Nasz zespół pokonał Jedynkę Poznań 3:0.

„Szukasz partnera, który będzie cię bezgranicznie kochał, będzie wierny do końca swoich dni i zawsze cię wysłucha? Adoptuj psa” - co jakiś czas mem z takim tekstem pojawia się w mediach społecznościowych. Jest w tym jednak wiele prawdy. Bo choć takie uczucia jak miłość przypisuje się tylko ludziom, to jednak właściciele czworonogów nie mają wątpliwości, że ich pies czy kot darzy ich miłością.