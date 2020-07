Przegląd tygodnia w Pile, najważniejsze wydarzenia od 28.06 do 4.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Uczestnicy III Męskiego Różańca odmówili go na ulicach Piły, na trasie od kościoła św. Rodziny do pomnika św. Jana Pawła II na Pl. Zwycięstwa

Wojownicy na trójkołowych rowerach wrócili już na dobre do treningów w Szkole Podstawowej nr 2. Ich zmagania, ale także ich radość, bo pilska sekcja RaceRunning to prawdopodobnie najbardziej pozytywna sportowa sekcja w mieście, śledził obiektyw Grzegorza Buśko. Fundacja Złotowianka prowadzi także sekcje w Złotowie, Wałczu i Poznaniu. Warto wspomnieć, że RaceRunning jest oficjalnie dyscypliną paraolimpijską.

Wracamy do głośnej sprawy lekarki zakażonej koronawirusem, która sama pojechała do punktu drive thru na test kontrolny. Pilska prokuratura ustalała, czy lekarka nie naraziła na zakażenie innych osób. Dochodzenie zakończyło się umorzeniem.

W ramach prowadzonej obecnie kampanii wyborczej do Złotowa przybył Prezydent RP Andrzej Duda. To już drugie spotkanie prezydenta z mieszkańcami w ciągu niespełna roku, gdyż ostatnio zawitał on do Złotowa 19 października 2019 i spotkał się z mieszkańcami w Hali widowiskowo-sportowej Złotowianka.

Nie milkną echa sporu pomiędzy lekarzami ze Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile a starostą pilskim Eligiuszem Komarowskim. Medycy zarzucają politykowi, że przez swoje wpisy w mediach społecznościowych napędza wobec nich falę hejtu i nienawiści. Z tego powodu niektórzy lekarze mają rezygnować z pracy w szpitalu - a nowi niespecjalnie chętnie podejmują w nim obowiązki. Stanowisko w sprawie zabrała już Wielkopolska Izba Lekarska.